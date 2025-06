Distribuiti in più parti nei cruciverba: la soluzione è Sezionati

Home / Soluzioni Cruciverba / Distribuiti in più parti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Distribuiti in più parti' è 'Sezionati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEZIONATI

Curiosità e Significato... La parola Sezionati è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sezionati.

Perché la soluzione è Sezionati? Sezionati indica qualcosa diviso in più parti o sezioni, come un documento suddiviso in capitoli o un oggetto smontato in pezzi. È un termine utile per descrivere tutto ciò che viene spezzato, analizzato o separato in sezioni distinte, facilitando la comprensione o l'organizzazione. In sostanza, si tratta di una divisione strutturata e ordinata di un insieme.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Dies una delle parti più note del requiemUn contratto fra più partiLacerate in più partiCompromesso raggiunto e accettato da più partiSeparati in più parti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Distribuiti in più parti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

E A L L O C M M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAMMELLO" CAMMELLO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.