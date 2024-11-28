Concittadina di Galileo

Home / Soluzioni Cruciverba / Concittadina di Galileo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Concittadina di Galileo' è 'Pisana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PISANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Concittadina di Galileo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Concittadina di Galileo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Pisana? Una persona nata a Pisa e legata alla figura di Galileo Galilei viene chiamata piana. Questo termine identifica chi proviene dalla stessa città di Galileo, famosa per il suo spirito scientifico e culturale. La piana condivide con il grande astronomo un legame di origine e tradizione. La città e i suoi abitanti sono simboli di innovazione e conoscenza, rendendo il termine un omaggio alla loro eredità storica.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Concittadina di Galileo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pisana

La definizione "Concittadina di Galileo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Concittadina di Galileo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pisana:

P Padova I Imola S Savona A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Concittadina di Galileo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una concittadina di GalileoI concittadini di GalileoUna concittadina di DonizettiDue lettere di GalileoConcittadina del Simone che portò aiuto a Cristo nella Via Crucis