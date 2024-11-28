Audaci coraggiosi
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Audaci coraggiosi' è 'Ardimentosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARDIMENTOSI
Perché la soluzione è Ardimentosi? Gli ardimentosi sono persone che mostrano un coraggio straordinario di fronte alle sfide e ai pericoli. La loro audacia si manifesta in azioni che richiedono determinazione e intraprendenza, spesso sfidando le convenzioni o i rischi. Questi individui sono spinti dalla volontà di affrontare l’ignoto e di superare gli ostacoli con fermezza. La loro presenza ispira rispetto e ammirazione, dimostrando come il cuore audace possa cambiare il corso degli eventi.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Audaci coraggiosi". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Audaci coraggiosi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ardimentosi
La soluzione associata alla definizione "Audaci coraggiosi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Audaci coraggiosi" conferma che la soluzione 'Ardimentosi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Ardimentosi
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Audaci coraggiosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ardimentosi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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