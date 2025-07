Temporaneamente mute nei cruciverba: la soluzione è Afone

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Temporaneamente mute' è 'Afone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AFONE

Curiosità e Significato di Afone

Hai risolto il cruciverba con Afone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Afone.

Perché la soluzione è Afone? Temporaneamente mute si riferisce a mettere in pausa o silenziare momentaneamente un dispositivo o una funzione. La soluzione AFONE è un gioco di parole che richiama il mondo della telefonia, suggerendo un momento di silenzio temporaneo. È come mettere in attesa il telefono per un breve periodo, senza spegnerlo definitivamente. Un modo pratico per prendersi una pausa senza perdere nulla.

Come si scrive la soluzione Afone

Stai cercando la risposta alla definizione "Temporaneamente mute"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

F Firenze

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M S L S E I I C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOLECISMI" SOLECISMI

