OPERISTA

Curiosità e Significato di "Operista"

Operista è un termine che si riferisce a un compositore di opere liriche, un genere musicale teatrale che combina canto e recitazione. Gli operisti creano opere che esplorano emozioni e storie attraverso la musica, contribuendo così alla ricchezza della tradizione lirica e all'amore per il teatro musicale.

Come si scrive la soluzione: Operista

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

