Scava fori nel terreno nei cruciverba: la soluzione è Talpa

TALPA

Curiosità e Significato di Talpa

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il terreno conquistato al mare in OlandaTerreno coltivato a frutta e verduraUna gara motociclistica su terreno accidentatoL aderenza del pneumatico al terrenoUn terreno adatto per la semina

Come si scrive la soluzione Talpa

Hai trovato la definizione "Scava fori nel terreno" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 5 lettere della soluzione Talpa:
T Torino
A Ancona
L Livorno
P Padova
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I R U A T T B S T A R

