Ci ricorda la Santa Maria nel Salento nei cruciverba: la soluzione è Leuca

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci ricorda la Santa Maria nel Salento

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ci ricorda la Santa Maria nel Salento' è 'Leuca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEUCA

Curiosità e Significato di "Leuca"

La parola Leuca è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Leuca.

Perché la soluzione è Leuca? Leuca è una località affascinante situata nel Salento, conosciuta per il suo straordinario patrimonio naturale e culturale. È famosa per il suo santuario dedicato alla Madonna di Leuca, un luogo di pellegrinaggio che attira visitatori da tutta Italia e oltre. Qui, il mare cristallino e le splendide scogliere si fondono con la storia, rendendo Leuca una meta ideale per chi cerca bellezza e spiritualità.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il capolavoro di Leonardo in Santa Maria delle Grazie a MilanoCi ricorda un famosissimo balletto di CiaikovskijQuella rosa ci ricorda una serie di film

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Leuca

Hai davanti la definizione "Ci ricorda la Santa Maria nel Salento" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

E Empoli

U Udine

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I R A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RASOI" RASOI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.