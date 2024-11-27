Quella manzoniana è del 1630

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quella manzoniana è del 1630' è 'Peste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella manzoniana è del 1630" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella manzoniana è del 1630". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Peste? La peste è una malattia infettiva altamente contagiosa causata dal batterio Yersinia pestis. Si diffonde principalmente attraverso le pulci di roditori infetti e può provocare epidemie devastanti, come quella del 1630 descritta da Alessandro Manzoni. La sua presenza ha segnato profondamente la storia europea, mietendo molte vittime e modificando le dinamiche sociali ed economiche dell'epoca. La lotta contro questa malattia ha richiesto misure sanitarie rigorose e un grande impegno collettivo.

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Quella manzoniana è del 1630 nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Peste

Quando la definizione "Quella manzoniana è del 1630" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella manzoniana è del 1630" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Peste:

P Padova E Empoli S Savona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella manzoniana è del 1630" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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