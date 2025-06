Procede saltellando nei cruciverba: la soluzione è Rana

RANA

Curiosità e Significato di Rana

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Rana, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Rana? Procede saltellando fa riferimento a un animale che si muove con salti leggeri e continui: la rana. La parola rana indica un anfibio noto per le sue capacità di balzo e il suo habitat vicino all'acqua, simbolo di agilità e movimento rapido. Questa definizione aiuta a comprendere come il termine possa rappresentare qualcosa che si sposta saltellando, come una rana appunto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mette le zampe da adultaIl pesce comunemente detto anche coda di rospoNasce girinoCosì si procede muovendosi nell oscuritàBlocca chi procedeMarsupiale che procede a balzi

Come si scrive la soluzione Rana

Hai trovato la definizione "Procede saltellando" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A I R A N G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NIAGARA" NIAGARA

