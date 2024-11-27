Pastiglia medicamentosa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pastiglia medicamentosa' è 'Compressa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMPRESSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pastiglia medicamentosa" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pastiglia medicamentosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Compressa? Una compatta forma di medicinale compressa viene assunta per facilitare l'ingestione di farmaci. È progettata per essere ingerita facilmente, spesso con acqua, e permette di dosare correttamente il principio attivo. La sua forma uniforme assicura una distribuzione omogenea del principio attivo e un rilascio controllato del medicinale nel corpo. La compressa rappresenta una delle forme più comuni di somministrazione farmaceutica, garantendo praticità e precisione nel trattamento.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Pastiglia medicamentosa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pastiglia medicamentosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Compressa:

C Como O Otranto M Milano P Padova R Roma E Empoli S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pastiglia medicamentosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

