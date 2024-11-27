Nel portafoglio dei Newyorkesi

SOLUZIONE: DOLLARI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nel portafoglio dei Newyorkesi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nel portafoglio dei Newyorkesi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Dollari? I cittadini di New York spesso usano questa moneta per acquisti quotidiani e investimenti, rappresentando la valuta ufficiale degli Stati Uniti. È comunemente trovata in contanti, banconote e monete, simbolo di economia e potere d'acquisto nel paese. Questi strumenti di pagamento sono fondamentali per le transazioni locali e internazionali, e spesso sono considerati un simbolo di ricchezza e stabilità economica.

La definizione "Nel portafoglio dei Newyorkesi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nel portafoglio dei Newyorkesi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Dollari:

D Domodossola O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nel portafoglio dei Newyorkesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

