Il movimento contro il culto delle immagini

Vito Manzione | 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il movimento contro il culto delle immagini' è 'Iconoclastia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ICONOCLASTIA

Perché la soluzione è Iconoclastia? L'iconoclastia è il movimento che si oppone al culto delle immagini religiose e alla venerazione delle rappresentazioni visive. Questa corrente nasce spesso come reazione a pratiche considerate idolatriche, sostenendo che le immagini possano distorcere la fede autentica. Gli iconoclasti cercano di eliminare o ridurre l'importanza delle immagini sacre, ritenendo che l'adorazione debba essere rivolta solo a Dio e non alle rappresentazioni materiali. La loro azione riflette un desiderio di purificazione spirituale e di rispetto per il monoteismo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il movimento contro il culto delle immagini". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Il movimento contro il culto delle immagini nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Iconoclastia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il movimento contro il culto delle immagini" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il movimento contro il culto delle immagini" conferma che la soluzione 'Iconoclastia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Iconoclastia

I Imola
C Como
O Otranto
N Napoli
O Otranto
C Como
L Livorno
A Ancona
S Savona
T Torino
I Imola
A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il movimento contro il culto delle immagini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Iconoclastia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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