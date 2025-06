L Irlanda con Dublino nei cruciverba: la soluzione è Eire

EIRE

Curiosità e Significato di Eire

La soluzione Eire di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Eire per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Eire? EIRE è il nome ufficiale dell’Irlanda in lingua gaelica, usato anche come sigla internazionale. Deriva dalla parola gaelica Éire, che significa terra fertile o ricca di vita. È spesso usata in contesti formali e ufficiali per rappresentare il paese, specialmente nelle istituzioni e nelle bandiere. Conoscere questo termine aiuta a capire meglio l’identità culturale e storica dell’isola.

Come si scrive la soluzione Eire

Hai davanti la definizione "L Irlanda con Dublino" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

I Imola

R Roma

E Empoli

