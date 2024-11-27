Gabbie per polli

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gabbie per polli' è 'Pollario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLLARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gabbie per polli" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gabbie per polli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pollario? Un pollaio è un rifugio costruito per proteggere gli uccelli da predatori e condizioni avverse, offrendo uno spazio sicuro dove vivere e deporre le uova. È progettato con sbarre o reti che permettono la ventilazione e la luce, mantenendo il benessere degli animali. Questi ambienti sono fondamentali per l'allevamento di polli destinati alla produzione alimentare, garantendo loro comfort e sicurezza.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gabbie per polli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gabbie per polli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pollario:

P Padova O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gabbie per polli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

