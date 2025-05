Si fanno al mare nei cruciverba: la soluzione è Bagni

Home / Soluzioni Cruciverba / Si fanno al mare

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si fanno al mare' è 'Bagni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAGNI

Curiosità e Significato di "Bagni"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Bagni, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

BAGNI si riferisce all'azione di immergersi in mare o in piscina per rinfrescarsi e svolgere attività ricreative. Sono comuni in estate, durante le vacanze al mare, dove le persone si godono il sole e l'acqua, spesso con l'uso di asciugamani e ombrelloni.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si fanno guardando al futuroPesci di mare che si cuociono spesso al cartoccioLo si respira al mareSi cerca di sfuggirla scappando ai monti o al mareSi occupa al mare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Bagni

La definizione "Si fanno al mare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

G Genova

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E I T C R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICETTE" RICETTE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.