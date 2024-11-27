Comprende la Genesi

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Comprende la Genesi' è 'Antico Testamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTICO TESTAMENTO

Perché la soluzione è Antico Testamento? L'Antico Testamento rappresenta la raccolta di testi sacri che narrano le origini del mondo e dell'umanità, includendo storie, leggi e profezie fondamentali per le religioni ebraica e cristiana. La sua narrazione si collega strettamente alla Genesi, che descrive la creazione e le prime vicende dell'uomo, ponendo le basi per la comprensione delle origini secondo queste tradizioni religiose. Attraverso le sue pagine si approfondiscono le radici storiche e spirituali di molte culture.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comprende la Genesi". La risposta di 16 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Comprende la Genesi nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Antico Testamento

Quando la definizione "Comprende la Genesi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comprende la Genesi" conferma che la soluzione 'Antico Testamento' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Antico Testamento

A Ancona N Napoli T Torino I Imola C Como O Otranto T Torino E Empoli S Savona T Torino A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comprende la Genesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Antico Testamento' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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