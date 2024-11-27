Come le documentazioni conservate nei cruciverba: la soluzione è Archiviate

Luca Bianchi | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Come le documentazioni conservate' è 'Archiviate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARCHIVIATE

Curiosità e Significato di Archiviate

Approfondisci la parola di 10 lettere Archiviate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Come si scrive la soluzione Archiviate

Hai trovato la definizione "Come le documentazioni conservate" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 10 lettere della soluzione Archiviate:
A Ancona
R Roma
C Como
H Hotel
I Imola
V Venezia
I Imola
A Ancona
T Torino
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O L T A I N O

