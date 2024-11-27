Lo è chi accetta integralmente i princìpi e la pratica di una dottrina

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è chi accetta integralmente i princìpi e la pratica di una dottrina

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è chi accetta integralmente i princìpi e la pratica di una dottrina' è 'Ortodosso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORTODOSSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è chi accetta integralmente i princìpi e la pratica di una dottrina" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è chi accetta integralmente i princìpi e la pratica di una dottrina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ortodosso? La parola ortodosso si riferisce a chi aderisce pienamente ai princìpi e alle pratiche di una dottrina religiosa o ideologica, rispettando fedelmente le tradizioni e le interpretazioni ufficiali. Questa attitudine implica un rifiuto di innovazioni o deviazioni che possano alterare l'integrità del sistema di credenze. Essere ortodosso significa mantenere una coerenza rigorosa con gli insegnamenti riconosciuti, spesso in opposizione a approcci più liberali o innovativi. La fedeltà alle convinzioni condivise rappresenta il cuore di questa condizione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo è chi accetta integralmente i princìpi e la pratica di una dottrina nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ortodosso

Quando la definizione "Lo è chi accetta integralmente i princìpi e la pratica di una dottrina" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è chi accetta integralmente i princìpi e la pratica di una dottrina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ortodosso:

O Otranto R Roma T Torino O Otranto D Domodossola O Otranto S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è chi accetta integralmente i princìpi e la pratica di una dottrina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Conforme e ligio alle regoleUn cristiano russoLo pratica chi fa lavoretti in casaChi lo pratica va in piscinaLo pratica il mediumChi lo pratica corre nel fangoChi lo pratica frequenta la piscina