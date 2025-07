Carboni accesi nei cruciverba: la soluzione è Braci

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Carboni accesi' è 'Braci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRACI

Perché la soluzione è Braci? Braci sono i residui ardenti di legno o carbone che, una volta accese, producono calore e luce. Sono fondamentali in cucina per grigliare o affumicare cibi, ma anche simbolo di convivialità e calore domestico. Il termine richiama l’immagine di un fuoco vivo e pulsante, capace di riscaldare e creare atmosfere speciali in ogni momento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Accesi sportiviIl fisico cantato da Luca CarboniIl Carboni della musicaSu quelli accesi si sta molto a disagioSe sono accesi sono vivi

B Bologna

R Roma

A Ancona

C Como

I Imola

I A C F S O F H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCHIAFFO" SCHIAFFO

