Un articolo come il

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Un articolo come il' è 'Il'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IL

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un articolo come il
  • Risposta: IL
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: I_
  • Inizia con: I
  • Finisce con: L
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Un articolo come il nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Il

Se la definizione "Un articolo come il" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Il'.

Le 2 lettere della soluzione

I Imola
L Livorno

La soluzione 'Il' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un articolo come il". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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