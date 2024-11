Quella di nervi si combatte in modo incruento: Soluzione Cruciverba - Guerra

Soluzione alla definizione del cruciverba

GUERRA

Curiosità e significato della parola Guerra

Spelling fonetico della soluzione

G Golf

U Uniform

E Echo

R Romeo

R Romeo

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Guerra

Giudica i reati nei conflitti Scoppiò nel 1914 Un capolavoro di Tolstoj fredda: finì con la caduta del Muro di Berlino Impegnò per più di un secolo Francia e Inghilterra Determina l aprirsi delle ostilità Si concluse nel 1302 con la pace di Caltabellotta Il romanzo con Pierre Bezuchov e Natascia Rostova Rivolta contadina che scoppiò in Piemonte nel 600 Semina lutti e rovine

