L alternativa al Mac: Soluzione Cruciverba - Pc

Soluzione alla definizione del cruciverba

PC

Curiosità e significato della parola Pc

Spelling fonetico della soluzione

P Papa

C Charlie

Definizioni correlate con la soluzione - Pc

Ha una o più porte USB Politicamente corretto sigla Iniziali della Cruz Ci si naviga se è online Rendono sporca la storia Sulle scrivanie degli uffici Ha file e cartelle Sono diverse per poco Ha le icone Sono doppie negli approcci

