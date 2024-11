Ci sono le canoniche: Soluzione Cruciverba - Ore

Soluzione alla definizione del cruciverba

ORE

Curiosità e significato della parola Ore

Spelling fonetico della soluzione

O Oscar

R Romeo

E Echo

Definizioni correlate con la soluzione - Ore

Quelle felici scorrono veloci Si possono fare piccole ma non grandi Preghiere del breviario Spesso l impazienza induce a contarle Scorrono a secondi Si possono rubare al sonno Frammenti di secoli Sono interminabili per chi le conta Spazi di tempo Quelle liete volano

