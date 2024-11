Solca i mari: Soluzione Cruciverba - Nave

Soluzione alla definizione del cruciverba

NAVE

Curiosità e significato della parola Nave

Spelling fonetico della soluzione

N November

A Alfa

V Victor

E Echo

Definizioni correlate con la soluzione - Nave

Se ne va spedita con tanti nodi Dopo essere stata battezzata se ne va al mare Ha più ponti uno sull altro Può prendere il largo nello stretto Si battezza con lo spumante Questa non sta né in cielo né in terra Il porto è la sua meta Scende in mare dopo il battesimo Un mezzo da crociere Natante da trasporto liquidi

