Sbarra per chiudere l uscio: Soluzione Cruciverba - Spranga

Soluzione alla definizione del cruciverba

SPRANGA

Curiosità e significato della parola Spranga

Spelling fonetico della soluzione

S Sierra

P Papa

R Romeo

A Alfa

N November

G Golf

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Spranga

Una sbarra per serrare l uscio Per sbarrare l uscio Asta di materiale solido usabile anche come arma La sbarra di ferro che si mette per bloccare la porta

