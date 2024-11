Rigore trasformato: Soluzione Cruciverba - Gol

Soluzione alla definizione del cruciverba

GOL

Curiosità e significato della parola Gol

Spelling fonetico della soluzione

G Golf

O Oscar

L Lima

Definizioni correlate con la soluzione - Gol

Fa gridare i tifosi Una cannonata in rete Un soggetto da moviola Lo si segna a furia di calci L auto che nessun calciatore desidera Molti sono imparabili Si può segnare di testa Un pallone finito in rete Rete Avvilisce il portiere

Cerca qui altre definizioni di parole crociate per scoprire le soluzioni che ti servono per completare i tuoi cruciverba. Con una vasta raccolta di definizioni, soluzioni e curiosità, Zazoom è lo strumento ideale per gli appassionati di cruciverba, sia esperti che principianti.