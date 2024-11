La permuta di una moneta con un altra: Soluzione Cruciverba - Cambio

Soluzione alla definizione del cruciverba

CAMBIO

Curiosità e significato della parola Cambio

Spelling fonetico della soluzione

C Charlie

A Alfa

M Mike

B Bravo

I India

O Oscar

Definizioni correlate con la soluzione - Cambio

In molte auto è automatico Una leva dell autista I soldati fanno quello della guardia Il ciclista lo aziona dal manubrio Lavora in Borsa In sempre più automobili è automatico Può essere sequenziale Lo manovra l autista Il tratto in cui gli staffettisti si passano il testimone Al volante di certe auto

