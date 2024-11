È una ricchezza dell Egitto: Soluzione Cruciverba - Cotone

Soluzione alla definizione del cruciverba

COTONE

Curiosità e significato della parola Cotone

Spelling fonetico della soluzione

C Charlie

O Oscar

T Tango

O Oscar

N November

E Echo

Definizioni correlate con la soluzione - Cotone

Borgo di pescatori a Marciana Marina Si coltiva in estese piantagioni Tiene meno caldo della lana Una fibra per maglie e T-shirt Fibra per calzini La fibra del filo di Scozia È intensamente coltivato nell America del Sud Una fibra tessile È bianco e si usa a battufoli Tessuto la cui fibra si ricava dalla bambagia

