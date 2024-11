È una decisione volontaria: Soluzione Cruciverba - Scelta

Soluzione alla definizione del cruciverba

SCELTA

Curiosità e significato della parola Scelta

Spelling fonetico della soluzione

S Sierra

C Charlie

E Echo

L Lima

T Tango

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Scelta

Si effettua fra più opzioni Imbarazza gli acquirenti La fa chi ha preferenze Si effettua tra più opzioni Può mettere in imbarazzo chi deve farla Nota pellicola del 1982 di Alan Pakula tratta dall omonimo romanzo di William Styron Tale può essere la carne tritata Mette spesso in imbarazzo Film di Alan Pakula con Meryl Streep

