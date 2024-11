Subì diverse svalutazioni negli Anni 80 e 90: Soluzione Cruciverba - Lira

Soluzione alla definizione del cruciverba

LIRA

Curiosità e significato della parola Lira

Spelling fonetico della soluzione

L Lima

I India

R Romeo

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Lira

Ha corso per 140 anni Prima dell euro La costellazione con Vega Era simile alla cetra La moneta che non circola più in Italia Lo strumento di Orfeo Uno strumento simile alla cetra Una moneta confluita nell euro È andata fuori corso per colpa dell euro Circola nelle tasche dei turchi

