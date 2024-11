Può versare la bionda o la scura: Soluzione Cruciverba - Birra

Soluzione alla definizione del cruciverba

BIRRA

Curiosità e significato della parola Birra

Spelling fonetico della soluzione

B Bravo

I India

R Romeo

R Romeo

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Birra

C è chi la ordina scura e chi bionda Bevendola si campa cent anni Si usa per preparare il pane casalingo Si beve in boccali Scorre a fiumi all Oktoberfest Si usa per fare certi dolci Spumeggia nei bicchieri Versandola fa schiuma Può essere anche rossa o nera La bevanda alla spina

Cerca qui altre definizioni di parole crociate per scoprire le soluzioni che ti servono per completare i tuoi cruciverba. Con una vasta raccolta di definizioni, soluzioni e curiosità, Zazoom è lo strumento ideale per gli appassionati di cruciverba, sia esperti che principianti.