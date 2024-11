La nasconde chi mente: Soluzione Cruciverba - Verità

Soluzione alla definizione del cruciverba

VERITÀ

Curiosità e significato della parola Verità

Spelling fonetico della soluzione

V Victor

E Echo

R Romeo

I India

T Tango

À -

Definizioni correlate con la soluzione - Verità

È il redde rationem Nell antica Roma si credeva che trattenesse la mano degli impostori Giura di dirla il testimone Commedia di Mario Tobino Può essere nuda e cruda Pellicola di Ken Loach del 2010 L ipnotico che favorisce la confessione Deve dirla il testimone Nell antica Roma si credeva che imprigionasse la mano degli impostori Spesso andando a fondo viene a galla ma non è il sub

