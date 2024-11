Chi va al supermercato ha in tasca quella della spesa: Soluzione Cruciverba - Lista

Soluzione alla definizione del cruciverba

LISTA

Curiosità e significato della parola Lista

Spelling fonetico della soluzione

L Lima

I India

S Sierra

T Tango

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Lista

I desiderata degli sposi La apre il primo nome Elenco ordinato Elenco dei viaggiatori privi di prenotazione La prepara il capocuoco È sul tavolo del ristorante Ci si iscrive a quella d attesa Chi è in d attesa non sa se riuscirà a partire In quella d attesa si aspetta Ci guida nel supermercato

