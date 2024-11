C è chi ama stare fra le proprie quattro: Soluzione Cruciverba - Mura

Soluzione alla definizione del cruciverba

MURA

Curiosità e significato della parola Mura

Spelling fonetico della soluzione

M Mike

U Uniform

R Romeo

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Mura

Una basilica romana fondata da Costantino A difesa delle antiche città Foto 4 una gita 4807 Pisa | Circondano il Vaticano Proteggevano la cerchia delle città antiche Il tipo riservato ama stare tra le proprie quattro Circondavano le antiche città Il riservato se ne sta tra le sue quattro Cingevano le città Circondavano le città

