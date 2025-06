Si può formare aggiungendo il suffisso issimo nei cruciverba: la soluzione è Superlativo Assoluto

Home / Soluzioni Cruciverba / Si può formare aggiungendo il suffisso issimo

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Si può formare aggiungendo il suffisso issimo' è 'Superlativo Assoluto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUPERLATIVO ASSOLUTO

Non fermarti alla soluzione! Conosci Superlativo Assoluto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Superlativo Assoluto.

Perché la soluzione è Superlativo Assoluto? Il superlativo assoluto è una forma grammaticale che esprime il massimo grado di una qualità, spesso usando il suffisso -issimo. Ad esempio, bellissimo indica qualcosa di estremamente bello. Si tratta di un modo per rafforzare un aggettivo o un avverbio, rendendo più intensa l’espressione. In sintesi, è uno strumento utile per sottolineare quanto qualcosa sia elevato in un determinato aspetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si può formare un nodoVi si può formare un groppoPer formarlo si aggiunge il suffisso issimo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Si può formare aggiungendo il suffisso issimo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

U Udine

P Padova

E Empoli

R Roma

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

L Livorno

U Udine

T Torino

O Otranto

U L O V M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOLUMI" VOLUMI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.