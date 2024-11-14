Lunga teoria di fastidi

Home / Soluzioni Cruciverba / Lunga teoria di fastidi

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lunga teoria di fastidi' è 'Stillicidio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STILLICIDIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lunga teoria di fastidi" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lunga teoria di fastidi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Stillicidio? Lo stillicidio rappresenta una lunga sequenza di fastidi ripetuti nel tempo, che si manifestano come piccoli ma incessanti disturbi. Questa parola descrive un soffrire continuo, quasi impercettibile all'inizio, ma che nel corso delle ore o dei giorni si accumula creando un senso di disagio persistente. La sua origine richiama il suono di gocce d'acqua che cadono lentamente, simbolo di un dolore che si protrae senza interruzione. La presenza costante di questa condizione rende difficile trovare sollievo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lunga teoria di fastidi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Stillicidio

Per risolvere la definizione "Lunga teoria di fastidi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lunga teoria di fastidi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Stillicidio:

S Savona T Torino I Imola L Livorno L Livorno I Imola C Como I Imola D Domodossola I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lunga teoria di fastidi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Esborso di lieve entità ma continuoLunga lancia macedoneÈ lunga quella dell aeroportoAttento esame lunga riflessioneUna lunga notaLa muraglia più lunga