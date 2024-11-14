José allenatore di calcio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'José allenatore di calcio' è 'Mourinho'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOURINHO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "José allenatore di calcio" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "José allenatore di calcio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Mourinho? Mourinho è un noto tecnico portoghese che ha guidato numerosi club di alto livello, dimostrando grande abilità strategica e carisma. La sua esperienza e capacità di motivare le squadre lo hanno reso uno degli allenatori più rispettati nel mondo del calcio. Con una carriera ricca di successi, ha conquistato titoli importanti, lasciando un'impronta indelebile nel panorama sportivo internazionale.

Quando la definizione "José allenatore di calcio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "José allenatore di calcio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mourinho:

M Milano O Otranto U Udine R Roma I Imola N Napoli H Hotel O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "José allenatore di calcio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

