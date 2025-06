Dottoreggia su ogni cosa nei cruciverba: la soluzione è Sapientone

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Dottoreggia su ogni cosa' è 'Sapientone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAPIENTONE

Curiosità e Significato di Sapientone

La soluzione Sapientone di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sapientone per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sapientone? Sapientone indica una persona che si atteggia a molto saggia o esperta, spesso in modo un po' presuntuoso. È qualcuno che dà l'impressione di sapere tutto su ogni argomento, anche se magari non ha reale competenza. Insomma, un personaggio che si doccia di conoscenza, ma a volte manca di umiltà. Perfetto per descrivere chi si vanta di saperne sempre di più.

Come si scrive la soluzione Sapientone

La definizione "Dottoreggia su ogni cosa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

A Ancona

P Padova

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C E R V N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VERNICE" VERNICE

