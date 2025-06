La cura con i raggi X nei cruciverba: la soluzione è Radioterapia

Home / Soluzioni Cruciverba / La cura con i raggi X

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La cura con i raggi X' è 'Radioterapia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RADIOTERAPIA

Curiosità e Significato di "Radioterapia"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Radioterapia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Radioterapia? La radioterapia è un trattamento medico che utilizza raggi X ad alta energia per colpire e distruggere le cellule cancerose. È una delle terapie più comuni per combattere il tumore, sfruttando la capacità dei raggi di danneggiare il DNA delle cellule anomale. Essenziale per molte diagnosi e cure oncologiche, rappresenta un progresso importante nella lotta contro il cancro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La cura tramite i raggi XCura herpes micosi e psoriasiCura i feriti nei western

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Radioterapia

Stai cercando la risposta alla definizione "La cura con i raggi X"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

O Otranto

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

P Padova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O A P I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANINO" PANINO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.