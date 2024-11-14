Il capolavoro di Petrarca

SOLUZIONE: CANZONIERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il capolavoro di Petrarca" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il capolavoro di Petrarca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Canzoniere? Il Canzoniere è una raccolta di poesie che esprime i sentimenti più profondi dell'autore, tra passione, dolore e nostalgia. Questa opera rappresenta un insieme di componimenti che riflettono i suoi sentimenti e le sue esperienze amorose, spesso rivolte a una donna ideale. Attraverso le sue poesie, il poeta ha lasciato un'impronta indelebile nella letteratura italiana, influenzando generazioni successive. La sua raccolta è considerata uno dei più grandi esempi di poesia lirica.

La definizione "Il capolavoro di Petrarca" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il capolavoro di Petrarca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Canzoniere:

C Como A Ancona N Napoli Z Zara O Otranto N Napoli I Imola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il capolavoro di Petrarca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

