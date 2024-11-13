Vi specchiate

Sara Verdi | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Vi specchiate' è 'Iv'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IV

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Vi specchiate nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Iv

In presenza della definizione "Vi specchiate", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Iv'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Vi specchiate
  • Risposta: IV
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: I_
  • Inizia con: I
  • Finisce con: V

Le 2 lettere della soluzione

I Imola
V Venezia

La soluzione 'Iv' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi specchiate". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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