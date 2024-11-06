Le studiano i lottatori

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le studiano i lottatori' è 'Prese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRESE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le studiano i lottatori" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le studiano i lottatori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Prese? Le prese sono tecniche fondamentali utilizzate dai lottatori per controllare, immobilizzare o sottomettere l’avversario durante un incontro. Attraverso l’uso di varie prese, gli atleti possono mantenere una posizione di vantaggio, impedendo all’avversario di muoversi liberamente o di attaccare. La padronanza di queste tecniche richiede forza, precisione e strategia. Ogni tipo di presa richiede un'applicazione accurata per essere efficace e sicura, garantendo così la riuscita delle manovre durante la competizione.

La soluzione associata alla definizione "Le studiano i lottatori" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le studiano i lottatori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Prese:

P Padova R Roma E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le studiano i lottatori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

