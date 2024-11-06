Spaventosi catastrofici

Home / Soluzioni Cruciverba / Spaventosi catastrofici

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Spaventosi catastrofici' è 'Apocalittici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APOCALITTICI

Perché la soluzione è Apocalittici? Le voci apocalittiche sono caratterizzate da narrazioni che dipingono scenari estremi e disastrosi, evocando immagini di eventi catastrofici e devastanti. Queste espressioni trasmettono un senso di paura e urgenza, spesso alimentando preoccupazioni globali o personali riguardo a crisi imminenti. La loro forza risiede nella capacità di suscitare reazioni intense, spingendo le persone a riflettere sulle possibili conseguenze di scenari apocalittici. La loro presenza nel discorso pubblico evidenzia come il timore possa influenzare opinioni e comportamenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spaventosi catastrofici". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Spaventosi catastrofici nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Apocalittici

La soluzione associata alla definizione "Spaventosi catastrofici" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spaventosi catastrofici" conferma che la soluzione 'Apocalittici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Apocalittici

A Ancona P Padova O Otranto C Como A Ancona L Livorno I Imola T Torino T Torino I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spaventosi catastrofici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Apocalittici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Funesti, catastroficiSpaventosi incendiCatastroficiSpaventosi disastri naturaliSpaventosi a vedersiSpaventosi terribili