La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Date alle stampe uscite' è 'Edite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EDITE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Date alle stampe uscite" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Date alle stampe uscite". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Edite? Le pubblicazioni di libri, riviste o articoli vengono considerate edite quando vengono pubblicate ufficialmente e rese accessibili al pubblico. Questo processo implica la stampa o la distribuzione attraverso mezzi digitali, garantendo che il contenuto sia disponibile per la consultazione o l'acquisto. La fase di pubblicazione segna il momento in cui un lavoro diventa ufficialmente disponibile, conferendo validità e riconoscimento all’autore. La diffusione di queste opere contribuisce alla cultura e all’informazione condivisa nella società.

In presenza della definizione "Date alle stampe uscite", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Date alle stampe uscite" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Edite:

E Empoli D Domodossola I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Date alle stampe uscite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

