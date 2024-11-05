Timoni laterali dell aereo voce non comune

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Timoni laterali dell aereo voce non comune' è 'Aleroni'.

SOLUZIONE: ALERONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Timoni laterali dell aereo voce non comune" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Timoni laterali dell aereo voce non comune". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Aleroni? Gli aerei utilizzano dispositivi situati sui lati delle ali per controllare la direzione durante il volo. Questi strumenti permettono di inclinare le ali, influenzando l'assetto e facilitando le manovre laterali. Sono componenti fondamentali per la stabilità e la risposta del velivolo, contribuendo alla sicurezza del volo. In modo meno frequente, vengono chiamati anche con un termine che indica appunto questi elementi di comando laterali.

Per risolvere la definizione "Timoni laterali dell aereo voce non comune", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Timoni laterali dell aereo voce non comune" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Aleroni:

A Ancona L Livorno E Empoli R Roma O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Timoni laterali dell aereo voce non comune" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze.

