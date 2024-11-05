Si incastona in medaglioni o anelli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si incastona in medaglioni o anelli' è 'Cammeo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAMMEO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si incastona in medaglioni o anelli" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si incastona in medaglioni o anelli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cammeo? Un oggetto decorativo che si inserisce in medaglioni o anelli, spesso realizzato in pietra o con incisioni, che arricchisce gioielli e ornamenti. È un elemento che si caratterizza per la sua forma compatta e il suo valore artistico, contribuendo a creare pezzi unici e raffinati. Il cammeo viene spesso utilizzato come pendente o come dettaglio decorativo, portando eleganza e tradizione nel mondo dell'oreficeria.

La definizione "Si incastona in medaglioni o anelli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si incastona in medaglioni o anelli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cammeo:

C Como A Ancona M Milano M Milano E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si incastona in medaglioni o anelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

