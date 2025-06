Il fagiolo per il tofu nei cruciverba: la soluzione è Soia

Home / Soluzioni Cruciverba / Il fagiolo per il tofu

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il fagiolo per il tofu' è 'Soia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOIA

Curiosità e Significato di Soia

Approfondisci la parola di 4 lettere Soia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Soia? Il termine soia si riferisce a un legume molto versatile, utilizzato principalmente per produrre il tofu, un alimento proteico di origine vegetale. La soia è alla base di tanti prodotti salutari e sostenibili, come latte, tempeh e proteine in polvere. È un ingrediente fondamentale nella cucina vegetariana e vegana, contribuendo a un'alimentazione equilibrata e rispettosa dell'ambiente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il fagiolo che dà un latteLegume d origine orientaleIl fagiolo che dà il tofuIl fagiolo da cui si ricava il tofuVarietà di fagiolo bianco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Soia

La definizione "Il fagiolo per il tofu" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G O N N R I O M E V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONGINEVRO" MONGINEVRO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.