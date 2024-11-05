Dimostrazione di protesta
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Dimostrazione di protesta' è 'Manifestazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MANIFESTAZIONE
Perché la soluzione è Manifestazione? Una manifestazione è un evento pubblico in cui le persone esprimono il loro dissenso o le loro richieste attraverso cortei, cartelli e slogan. Questa forma di protesta permette ai cittadini di comunicare le proprie opinioni in modo visibile e partecipato, attirando l’attenzione su temi importanti. La manifestazione si configura come un mezzo pacifico per condividere un messaggio collettivo e sollecitare attenzione da parte delle autorità o dell’opinione pubblica.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dimostrazione di protesta". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Dimostrazione di protesta nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Manifestazione
La soluzione associata alla definizione "Dimostrazione di protesta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dimostrazione di protesta" conferma che la soluzione 'Manifestazione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 14 lettere della soluzione Manifestazione
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dimostrazione di protesta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Manifestazione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pubblica dimostrazione di protestaUna pubblica dimostrazione di protestaLa dimostrazione che c è stata una feritaUna protestaUna forma di protesta
T N U P L A I I