Controllo ufficiale nei cruciverba: la soluzione è Accertamento

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Controllo ufficiale' è 'Accertamento'.

ACCERTAMENTO

Curiosità e Significato di "Accertamento"

La parola Accertamento è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Accertamento? Accertamento indica l'atto ufficiale di verificare e controllare l'esattezza di qualcosa, come dati, documenti o situazioni. È una procedura formale usata da autorità o enti per assicurarsi che tutto sia in regola e conforme alle norme vigenti. Questo termine si applica in vari ambiti, dalla finanza alla pubblica amministrazione, garantendo trasparenza e correttezza nei controlli.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione Accertamento

Se "Controllo ufficiale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

C Como

C Como

E Empoli

R Roma

T Torino

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R U R N E R E A O C A T E O G E R L P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROCURATORE GENERALE" PROCURATORE GENERALE

