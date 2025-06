Un conto non ancora saldato nei cruciverba: la soluzione è Debito

Home / Soluzioni Cruciverba / Un conto non ancora saldato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un conto non ancora saldato' è 'Debito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEBITO

Curiosità e Significato di "Debito"

La parola Debito è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Debito.

Perché la soluzione è Debito? Il termine debito si riferisce a un'importo di denaro che una persona o un'entità deve a un'altra. È come un impegno da onorare, un conto in sospeso che richiede attenzione e risorse per essere saldato. In sostanza, rappresenta una situazione in cui si è ricevuto qualcosa in prestito, ma non si è ancora restituito il valore corrispondente.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le tessere contenenti cashAlcuni pagano perché si estinguaUn conto da saldareGuidano per conto di altriChiudono il contoNon ancora matura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Debito

Hai davanti la definizione "Un conto non ancora saldato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

B Bologna

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S C C C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCACCO" SCACCO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.